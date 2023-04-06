Филина (Хачина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения?.12.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857
Отец: Хачинъ Гавріилъ
Мать: Хачина Вера Нестерова
Бракосочетание
06.02.1876
Рождение ребёнка
27.03.1881
Сын: Филинъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій
Рождение ребёнка
26.03.1883
Сын: Филинъ Еремей
Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій
Рождение ребёнка
08.04.1885
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій