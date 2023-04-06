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Филина (Хачина) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857

Отец: Хачинъ Гавріилъ

Мать: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Филинъ Косаревъ Афонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1881

Сын: Филинъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1883

Сын: Филинъ Еремей

Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1885

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Филинъ Косаревъ Афонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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