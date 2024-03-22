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Хачинъ Гавріилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хачинъ Василий

Мать: Хачина Мавра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хачинъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Филина Екатерина

Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Хачинъ Яковъ

Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Малоземова Гликерья

Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачина Вера Нестерова

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