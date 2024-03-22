Хачинъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Хачинъ Василий
Мать: Хачина Мавра
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хачинъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Филина Екатерина
Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Хачинъ Яковъ
Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Малоземова Гликерья
Мать ребёнка: Хачина Вера Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хачина Вера Нестерова