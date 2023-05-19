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Ракова (Фомина) Арина

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Фоминъ Игнатъ

Мать: Фомина Вера

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Раковъ Кириковъ Антонъ

Отец ребёнка: Раковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Баталова Василиса

Отец ребёнка: Раковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Раковъ Семенъ

Отец ребёнка: Раковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Раковъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковъ Василій

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