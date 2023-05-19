Ракова (Фомина) Арина
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Фоминъ Игнатъ
Мать: Фомина Вера
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Раковъ Василій
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Баталова Василиса
Отец ребёнка: Раковъ Василій
Рождение ребёнка
1858
Сын: Раковъ Семенъ
Отец ребёнка: Раковъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Раковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковъ Василій