Раковъ Кириковъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Раковъ Василій
Мать: Ракова Арина
Рождение ребёнка
09.04.1876
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Огнева Прасковья
Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
07.04.1883
Сын: Раковъ Аристархъ
Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Татьяна Иванова