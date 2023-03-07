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Раковъ Кириковъ Антонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Раковъ Василій

Мать: Ракова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1876

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Огнева Прасковья

Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1883

Сын: Раковъ Аристархъ

Мать ребёнка: Ракова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Татьяна Иванова

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