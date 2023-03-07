Огнева (Ракова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Раковъ Кириковъ Антонъ
Мать: Ракова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1896
Отец ребёнка: Огневъ Григорій
Рождение ребёнка
22.04.1896
Сын: Огневъ Григорій
Отец ребёнка: Огневъ Григорій
Рождение ребёнка
15.09.1898
Дочь: Акулинина Надежда
Отец ребёнка: Огневъ Григорій
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Огневъ Григорій