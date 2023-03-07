Огнева (Ракова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Ракова) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Раковъ Кириковъ Антонъ

Мать: Ракова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1896

Сын: Огневъ Георгій (Егоръ)

Отец ребёнка: Огневъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1896

Сын: Огневъ Григорій

Отец ребёнка: Огневъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1898

Дочь: Акулинина Надежда

Отец ребёнка: Огневъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Огневъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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