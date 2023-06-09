Огневъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огневъ Григорій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869

Отец: Огневъ Алексей

Мать: Харитонова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1896

Сын: Огневъ Георгій (Егоръ)

Мать ребёнка: Огнева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1896

Сын: Огневъ Григорій

Мать ребёнка: Огнева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1898

Дочь: Акулинина Надежда

Мать ребёнка: Огнева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Огнева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан