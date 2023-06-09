Огневъ Григорій
Место рождения
Дата рождения28.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869
Отец: Огневъ Алексей
Мать: Харитонова Степанида
Рождение ребёнка
22.04.1896
Мать ребёнка: Огнева Прасковья
Рождение ребёнка
22.04.1896
Сын: Огневъ Григорій
Мать ребёнка: Огнева Прасковья
Рождение ребёнка
15.09.1898
Дочь: Акулинина Надежда
Мать ребёнка: Огнева Прасковья
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Огнева Прасковья