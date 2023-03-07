Харитонова (Баталова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Баталова) Степанида

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Баталовъ Леонъ

Мать: Баталова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1869

Сын: Огневъ Григорій

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: Харитонова Агафья

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Огнева Анна

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Рождение ребёнка
07.05.1885

Сын: Огневъ Николай

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Огневъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Алексей

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