Харитонова (Баталова) Степанида
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Баталовъ Леонъ
Мать: Баталова Арина
Рождение ребёнка
28.10.1869
Сын: Огневъ Григорій
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: Харитонова Агафья
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Огнева Анна
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Рождение ребёнка
07.05.1885
Сын: Огневъ Николай
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Огневъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Алексей