Чувашева (Фомина) Марѳа
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фоминъ Игнатъ
Мать: Фомина Вера
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чувашевъ Федоръ
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Деулина Акулина
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Маврина Марина
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чувашевъ Меѳодій
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
09.01.1861
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
1868
Сын: Чувашевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баушкина Марія
Отец ребёнка: Чувашевъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашевъ Василій