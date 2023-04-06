Чувашева (Фомина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Фомина) Марѳа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фоминъ Игнатъ

Мать: Фомина Вера

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чувашевъ Федоръ

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Деулина Акулина

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Маврина Марина

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чувашевъ Меѳодій

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Рождение ребёнка
09.01.1861

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Чувашевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баушкина Марія

Отец ребёнка: Чувашевъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашевъ Василій

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