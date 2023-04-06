Ершова (Фомина) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Фоминъ Игнатъ
Мать: Фомина Вера
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ершовъ Еремѣй
Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шурыгина Елена
Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шаранова Агаѳія
Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ершовъ Степанъ
Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чупина Авдотья
Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ