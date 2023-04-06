Ершова (Фомина) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Фомина) Агрофена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Фоминъ Игнатъ

Мать: Фомина Вера

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ершовъ Еремѣй

Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шурыгина Елена

Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шаранова Агаѳія

Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ершовъ Степанъ

Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чупина Авдотья

Отец ребёнка: Ершовъ Давыдъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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