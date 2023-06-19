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Ершовъ Еремѣй

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ершовъ Давыдъ

Мать: Ершова Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Симанова Пелагея

Мать ребёнка: Ершова Афимья

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ершова Афимья

Рождение ребёнка
09.10.1875

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ершова Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершовъ Григорій

Мать ребёнка: Ершова Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершовъ Георгий

Мать ребёнка: Ершова Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершовъ Андрей

Мать ребёнка: Ершова Афимья