Ершовъ Еремѣй
Место рождения
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ершовъ Давыдъ
Мать: Ершова Агрофена
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Симанова Пелагея
Мать ребёнка: Ершова Афимья
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ершова Афимья
Рождение ребёнка
09.10.1875
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ершова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершовъ Григорій
Мать ребёнка: Ершова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершовъ Георгий
Мать ребёнка: Ершова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершовъ Андрей
Мать ребёнка: Ершова Афимья