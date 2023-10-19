Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1746
Дата смерти12.04.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1746
Рождение ребёнка
12.08.1787
Сын: Menshikov Alexander Sergeyevich
Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.03.1790
Сын: Menshikov Nikolay
Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1791
Дочь: Elisabeth Сергеевна
Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1794
Дочь: Gagarin Catharina
Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Рождение ребёнка
После 1794
Дочь: Barbara Sergeyeva
Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1815
Похороны
Неизвестно
Большой собор Донского монастыря
Большой собор Донского монастыря