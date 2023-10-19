Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1746

Дата смерти

12.04.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1746

Отец: Serene Prince Menschikov Alexander Alexandrovich

Мать: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
12.08.1787

Сын: Menshikov Alexander Sergeyevich

Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.03.1790

Сын: Menshikov Nikolay

Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1791

Дочь: Elisabeth Сергеевна

Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1794

Дочь: Gagarin Catharina

Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Рождение ребёнка
После 1794

Дочь: Barbara Sergeyeva

Мать ребёнка: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1815
Похороны
Неизвестно
Большой собор Донского монастыря
Большой собор Донского монастыря
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