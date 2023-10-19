Serene Prince Menschikov Alexander Alexandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1714
Дата смерти27.11.1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.03.1714
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Menshikov Petr Alexandrovich
Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna
Рождение ребёнка
04.09.1746
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Daria Alexandrovna
Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna
Рождение ребёнка
04.10.1748
Дочь: Zinovieva Ekaterina Alexandrovna
Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-аншеф
Смерть
27.11.1764
Похороны
Неизвестно
в нижней церкви Богоявленского монастыря
в нижней церкви Богоявленского монастыря