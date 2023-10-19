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Serene Prince Menschikov Alexander Alexandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1714

Дата смерти

27.11.1764

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
11.03.1714
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Menshikov Petr Alexandrovich

Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
04.09.1746

Сын: Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович

Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Daria Alexandrovna

Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
04.10.1748

Дочь: Zinovieva Ekaterina Alexandrovna

Мать ребёнка: Меншикова Elizaveta Petrovna

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-аншеф
Смерть
27.11.1764
Похороны
Неизвестно
в нижней церкви Богоявленского монастыря
в нижней церкви Богоявленского монастыря
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