Menshikov Petr Alexandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти16.01.1781
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Неелова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кн. Меншикова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Кн. Меншикова Екатерина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.01.1781