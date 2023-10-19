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Menshikov Petr Alexandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

16.01.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Serene Prince Menschikov Alexander Alexandrovich

Мать: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Неелова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Екатерина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.01.1781
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