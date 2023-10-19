Кошелева (кн. Меншикова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева (кн. Меншикова) Екатерина Петровна

Кошелева (кн. Меншикова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Menshikov Petr Alexandrovich

Мать: Кн. Меншикова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Иванова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович

Смерть
1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close