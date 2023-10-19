Кошелева (кн. Меншикова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Иванова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Иван Родионович
Смерть
1797