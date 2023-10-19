Иванова (Кошелева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Обрескова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Федорович
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
06.11.1826
Дочь: Панина Софья Михайловна
Отец ребёнка: Черторижский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черторижский (чарторижский) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Черторижский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Федорович
Работа или профессия
Неизвестно