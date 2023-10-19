Иванова (Кошелева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кошелева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кошелев Иван Родионович

Мать: Кошелева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Обрескова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Федорович

Бракосочетание
1818

Муж: Черторижский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Черторижский (чарторижский) Александр Михайлович

Отец ребёнка: Черторижский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1826

Дочь: Панина Софья Михайловна

Отец ребёнка: Черторижский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черторижский (чарторижский) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Черторижский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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