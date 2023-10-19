Иванов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1777
Дата смерти31.08.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Обрескова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
драматург
Смерть
31.08.1816
Москва, город федерального значения Москва