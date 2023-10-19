Иванов Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1777

Дата смерти

31.08.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Обрескова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
драматург
Смерть
31.08.1816
Москва, город федерального значения Москва
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