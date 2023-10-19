(Menshikova) Daria Alexandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Menshikova) Daria Alexandrovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Serene Prince Menschikov Alexander Alexandrovich

Мать: Меншикова Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
17.08.1760

Дочь: Голицына Анна Александровна

Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Бракосочетание
1761

Муж: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Рождение ребёнка
02.11.1762

Сын: Gruzinsky Georgiy

Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Рождение ребёнка
03.10.1763

Сын: Багратион-Грузинский Александр Александрович

Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Princess Troubetskaya Daria Aleksandrovna Alexandrovna

Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багратион-Грузинская Праскева Александровна

Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich

Смерть
1817
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