(Menshikova) Daria Alexandrovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
17.08.1760
Дочь: Голицына Анна Александровна
Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
02.11.1762
Сын: Gruzinsky Georgiy
Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich
Рождение ребёнка
03.10.1763
Сын: Багратион-Грузинский Александр Александрович
Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багратион-Грузинская Праскева Александровна
Отец ребёнка: Gruzinsky Aleksandr Bakarovich
Смерть
1817