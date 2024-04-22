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Menshikov Alexander Sergeyevich

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.08.1787

Дата смерти

01.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1787

Отец: Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович

Мать: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
19.09.1787
Рождение ребёнка
10.07.1815

Сын: Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1817

Дочь: Вадковская Александра Александровна

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Маттен Александра-Матильда

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Kenraalikuvernööri
Смерть
01.05.1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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