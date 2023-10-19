Gagarin (Menschikoff) Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gagarin (Menschikoff) Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1794

Дата смерти

24.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1794

Отец: Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович

Мать: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Бракосочетание
1811

Муж: Prince Gagarin Andrei

Рождение ребёнка
18.08.1812

Дочь: Obolenskaya Tatyana Andreyevna

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Российская Империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Рождение ребёнка
1814

Сын: Gagarin Pavel Andreiyevich

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Gagarina Ekaterina Andreevna

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Souza De Botelho Sofia Andreiyeva

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Рождение ребёнка
20.01.1821

Сын: Gagarin Lev Andreiyevich

Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei

Смерть
24.12.1835
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