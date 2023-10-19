Gagarin (Menschikoff) Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1794
Дата смерти24.12.1835
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1794
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
18.08.1812
Дочь: Obolenskaya Tatyana Andreyevna
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Российская Империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Рождение ребёнка
1814
Сын: Gagarin Pavel Andreiyevich
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Gagarina Ekaterina Andreevna
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Souza De Botelho Sofia Andreiyeva
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Рождение ребёнка
20.01.1821
Отец ребёнка: Prince Gagarin Andrei
Смерть
24.12.1835