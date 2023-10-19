Souza de Botelho (Gagarina) Sofia Andreiyeva
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Prince Gagarin Andrei
Мать: Gagarin Catharina
Рождение ребёнка
?.10.1838
Сын: Анненков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1839
Сын: Анненков Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1841
Дочь: Лыкошина Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
27.10.1848
Смерть
1859