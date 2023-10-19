Souza de Botelho (Gagarina) Sofia Andreiyeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Souza de Botelho (Gagarina) Sofia Andreiyeva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Prince Gagarin Andrei

Мать: Gagarin Catharina

Бракосочетание
22.05.1836

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.10.1838

Сын: Анненков Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1839

Сын: Анненков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.11.1841

Дочь: Лыкошина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
27.10.1848

Муж: Souza De Botelho Pedro

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1859
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