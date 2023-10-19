Obolenskaya (Гагарина) Tatyana Andreyevna
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения18.08.1812
Дата смерти31.03.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1812
Отец: Prince Gagarin Andrei
Мать: Gagarin Catharina
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1839
Российская Империя
Российская Империя