Obolenskaya (Гагарина) Tatyana Andreyevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Obolenskaya (Гагарина) Tatyana Andreyevna

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

18.08.1812

Дата смерти

31.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1812

Отец: Prince Gagarin Andrei

Мать: Gagarin Catharina

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оболенский Иван Сергеевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1839
Российская Империя
Российская Империя
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