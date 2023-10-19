Gagarina (Гагарина) Alexandra Andreiyeva Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Prince Gagarin Andrei
Мать: Gagarin Catharina
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Петрово-Солово Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Петрово-Солово Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Петрово-Соловово Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Петро-Соловово Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петрово-Соловово Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1843
Дочь: Шереметева Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Renneville Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Смерть
1893