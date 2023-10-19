Gagarina (Гагарина) Alexandra Andreiyeva Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gagarina (Гагарина) Alexandra Andreiyeva Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Prince Gagarin Andrei

Мать: Gagarin Catharina

Бракосочетание
1834

Муж: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Петрово-Солово Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Петрово-Солово Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Петрово-Соловово Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Петро-Соловово Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петрово-Соловово Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.08.1843

Дочь: Шереметева Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Renneville Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

Смерть
1893
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