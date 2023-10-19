Петрово-Соловово Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрово-Соловово Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1806

Дата смерти

03.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Жена: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Петрово-Солово Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Петрово-Солово Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Петрово-Соловово Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Петро-Соловово Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петрово-Соловово Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
01.08.1843

Дочь: Шереметева Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Renneville Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна

Смерть
03.05.1879
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