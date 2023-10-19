Петрово-Соловово Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1806
Дата смерти03.05.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Петрово-Солово Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Петрово-Солово Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Петрово-Соловово Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Петро-Соловово Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петрово-Соловово Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
01.08.1843
Дочь: Шереметева Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Renneville Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Gagarina Alexandra Andreiyeva Андреевна
Смерть
03.05.1879