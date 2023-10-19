Menshikov Nikolay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Menshikov Nikolay

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1790

Дата смерти

17.12.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1790

Отец: Serene Prince Menschikov Sergei Alexandrovich Александрович

Мать: Menschikoff Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Крещение
13.03.1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Де Лазари Прасковья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от кавалерии
Смерть
17.12.1863
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