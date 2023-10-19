Menshikov Nikolay
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1790
Дата смерти17.12.1863
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1790
Крещение
13.03.1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Де Лазари Прасковья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от кавалерии
Смерть
17.12.1863