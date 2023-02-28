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Стерликов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1943

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Стерликов Николай

Мать: Ненашева Мария Андреевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Стерликов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1970

Сын: Стерликов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1973

Дочь: Стерликова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
04.11.1975

Дочь: Чикурова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Стерликов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
10.11.1979

Дочь: Сирож Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерликова Лидия Матвеевна

Смерть
1995
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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