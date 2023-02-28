Стерликов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1943
Дата смерти1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Стерликов Николай
Мать: Ненашева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Стерликов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.01.1970
Сын: Стерликов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
23.01.1973
Дочь: Стерликова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
04.11.1975
Дочь: Чикурова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Стерликов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.11.1979
Дочь: Сирож Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Стерликова Лидия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Белогорск, город Белогорск, Амурская область