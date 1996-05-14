Ненашева Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1909
Дата смерти14.05.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909
Отец: Ненашев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1930
Дочь: Брагина Тамара
Отец ребёнка: Отец Тамары Михаил
Рождение ребёнка
1943
Сын: Стерликов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Стерликов Николай
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Воротилина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Стерликов Николай
Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отец Тамары Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стерликов Николай
Смерть
14.05.1996