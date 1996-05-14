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Ненашева Мария Андреевна

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.01.1909

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909

Отец: Ненашев Андрей

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1930

Дочь: Брагина Тамара

Отец ребёнка: Отец Тамары Михаил

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Стерликов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Стерликов Николай

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Воротилина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Стерликов Николай

Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отец Тамары Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерликов Николай

Смерть
14.05.1996
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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