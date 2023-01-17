Стерликова (Филатова) Лидия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Сын: Стерликов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1970
Сын: Стерликов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1973
Дочь: Стерликова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1975
Дочь: Чикурова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
1978
Сын: Стерликов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1979
Дочь: Сирож Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020