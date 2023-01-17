Стерликова (Филатова) Лидия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерликова (Филатова) Лидия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Сын: Стерликов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1970

Сын: Стерликов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1973

Дочь: Стерликова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1975

Дочь: Чикурова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Стерликов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1979

Дочь: Сирож Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Стерликов Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерликов Анатолий Николаевич

Смерть
2020
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