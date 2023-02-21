Стерликов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Николая Стерликова
Мать: Мать Николая Стерликова
Рождение ребёнка
1943
Сын: Стерликов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Ненашева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Воротилина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ненашева Мария Андреевна
Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненашева Мария Андреевна
Смерть
31.01.1981