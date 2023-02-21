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Стерликов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Николая Стерликова

Мать: Мать Николая Стерликова

Рождение ребёнка
1943

Сын: Стерликов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Ненашева Мария Андреевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Воротилина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ненашева Мария Андреевна

Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненашева Мария Андреевна

Смерть
31.01.1981
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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