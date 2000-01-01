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Стерликов Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Стерликов Анатолий Николаевич

Мать: Стерликова Лидия Матвеевна

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