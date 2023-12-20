Ильинский Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ильинский Петр
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Ильинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ильинский Евгений Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ильинский Александр Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ильинский Павел Федорович
Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно