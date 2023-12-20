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Ильинский Федор Петрович

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ильинский Петр

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ильинский Евгений Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ильинский Александр Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ильинский Павел Федорович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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