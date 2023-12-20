Ильинский Евгений Федорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти11.06.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ильинский Федор Петрович
Мать: Ильинская Анна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Заболотской Николаевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
По исключению из 3 класса ВДУУ посвящен в дьячка Грязовецкого уезда к Николаевской Комьянской церки, заштатный псаломщик Космо-Дамиановской Крюковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1836
Жена: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ильинская Клавдия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ильинская Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ильинский Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1847 ст.
Сын: Ильинский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ильинский Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Работа или профессия
1885
Уволен за штат.
Смерть
11.06.1888 ст.
От старости.