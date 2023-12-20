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Ильинский Евгений Федорович

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

11.06.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ильинский Федор Петрович

Мать: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Заболотской Николаевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
По исключению из 3 класса ВДУУ посвящен в дьячка Грязовецкого уезда к Николаевской Комьянской церки, заштатный псаломщик Космо-Дамиановской Крюковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1836

Жена: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ильинская Клавдия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ильинская Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ильинский Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1847 ст.

Сын: Ильинский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ильинский Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1885
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
11.06.1888 ст.
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
От старости.

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