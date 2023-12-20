Ильинская Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ильинский Евгений Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ильинский Александр Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ильинский Павел Федорович
Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович
Смерть
Неизвестно