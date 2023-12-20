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Ильинская Анна Семеновна

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1810

Муж: Ильинский Федор Петрович

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ильинский Евгений Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ильинский Александр Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ильинский Павел Федорович

Отец ребёнка: Ильинский Федор Петрович

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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