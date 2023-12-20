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Ильинский Александр Федорович

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

25.12.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ильинский Федор Петрович

Мать: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская (Брянцева) Анна Досифеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Николаевской Домшинской церкви Вологодского уезда; Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда; Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ильинская (Любомирова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ильинская (Брянцева) Анна Досифеевна

Смерть
25.12.1881 ст.

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