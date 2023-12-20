Ильинский Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти25.12.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ильинский Федор Петрович
Мать: Ильинская Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Николаевской Домшинской церкви Вологодского уезда; Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда; Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ильинская (Любомирова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ильинская (Брянцева) Анна Досифеевна
Смерть
25.12.1881 ст.