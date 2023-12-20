Ильинский Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Павел Федорович

Ильинский Павел Федорович

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ильинский Федор Петрович

Мать: Ильинская Анна Семеновна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1867
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1867

Жена: Ильинская Любовь Александровна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
22.02.1868 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
По двоеженству оставлен сверхштатным причетником.
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.

Дочь: Ильинская Анна Павловна

Мать ребёнка: Ильинская Любовь Александровна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
15.07.1873 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Николаевской Кореневской церкви Кадниковского уезда на место причетника.
Работа или профессия
09.01.1877 ст.
Никола-Корень, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Уволен от должности и из духовного звания, с выдачей свидетельства.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.