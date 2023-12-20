Ильинский Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ильинский Федор Петрович
Мать: Ильинская Анна Семеновна
Работа или профессия
До 1867
Пономарь Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1867
Работа или профессия
22.02.1868 ст.
По двоеженству оставлен сверхштатным причетником.
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.
Дочь: Ильинская Анна Павловна
Мать ребёнка: Ильинская Любовь Александровна
Работа или профессия
15.07.1873 ст.
Перемещён к Николаевской Кореневской церкви Кадниковского уезда на место причетника.
Работа или профессия
09.01.1877 ст.
Уволен от должности и из духовного звания, с выдачей свидетельства.
Смерть
Неизвестно