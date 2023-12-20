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Ильинский Петр

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ильинский Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ильинский Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ильинский Садоф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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