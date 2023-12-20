Ильинский Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Грибцовской Ильинской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ильинский Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно