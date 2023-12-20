Ильинский Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ильинский Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жених - вторым браком.
Бракосочетание
Неизвестно
Первым браком.
Работа или профессия
Неизвестно
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Ямской Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно