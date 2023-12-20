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Ильинский Василий Петрович

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.
1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ильинский Петр

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Анна Антипьевна

Жених - вторым браком.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская (Смелкова) Мария Яковлевна

Первым браком.
Работа или профессия
Неизвестно
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Ямской Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно

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