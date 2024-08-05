Гусева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Иван Лукич

Мать: Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: (Гусева) Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гусев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гусев Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Гусев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гусев Иван (2-Й) Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Гусева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Гусев Яков (?) Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Гусева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Гусева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Смерть
1789

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