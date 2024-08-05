Гусева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Иван Лукич
Мать: Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Дочь: (Гусева) Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гусев Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гусев Иван (2-Й) Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Гусева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Гусев Яков (?) Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Гусева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Гусева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Смерть
1789