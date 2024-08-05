Гусев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Гусев Михаил Васильевич

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гусев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гусев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Гусева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Гусева) Пелагея (2-Я) Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Гусев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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