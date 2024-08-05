Гусев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Гусев Михаил Васильевич
Мать: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гусев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Гусева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Гусева) Пелагея (2-Я) Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гусев Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно