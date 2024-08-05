Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Гусева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Гусева) Пелагея (2-Я) Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гусев Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно