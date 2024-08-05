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Пелагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Гусева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Гусева) Пелагея (2-Я) Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Гусев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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