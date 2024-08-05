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Гусев Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гусев Иван Михайлович

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Гавриловна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гусева) Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гусев Лука Матвеевич

Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна

Рождение ребёнка
02.09.1791

Сын: Гусев Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гусев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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