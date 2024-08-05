Гусев Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Гусев Иван Михайлович
Мать: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гусева) Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гусев Лука Матвеевич
Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
02.09.1791
Сын: Гусев Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гусев Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Агриппина Гавриловна
Смерть
Неизвестно