Агриппина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гусева) Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гусев Лука Матвеевич
Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1791
Сын: Гусев Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гусев Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно