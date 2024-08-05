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Агриппина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гусева) Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гусев Лука Матвеевич

Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1791

Сын: Гусев Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гусев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Гусев Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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