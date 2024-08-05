Гусев Яков (?) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Гусев Михаил Васильевич
Мать: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Власовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Гусева) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Власовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гусев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Анисья Власовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Анисья Власовна
Рождение ребёнка
05.02.1781
Мать ребёнка: Анисья Власовна
Смерть
1814