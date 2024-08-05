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Гусев Яков (?) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Гусев Михаил Васильевич

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Власовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Гусева) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Власовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гусев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Власовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Анисья Власовна

Рождение ребёнка
05.02.1781

Сын: Гусев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Власовна

Смерть
1814

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