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Анисья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

До 1784

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Яков (?) Михайлович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Гусева) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гусев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1781

Сын: Гусев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович

Смерть
До 1784

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