Анисья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиДо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Гусева) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гусев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1781
Отец ребёнка: Гусев Яков (?) Михайлович
Смерть
До 1784