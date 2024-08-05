(Гусева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Гусев Михаил Васильевич

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия (1-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия (2-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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