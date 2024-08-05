(Гусева) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Гусев Михаил Васильевич
Мать: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия (1-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия (2-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Смерть
Неизвестно