Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Егорович
Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия (1-Я) Егоровна
Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия (2-Я) Егоровна
Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Любовь Егоровна
Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Егорович
Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно