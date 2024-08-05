Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Иванович

Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Егорович

Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия (1-Я) Егоровна

Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия (2-Я) Егоровна

Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Любовь Егоровна

Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Егорович

Мать ребёнка: (Гусева) Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.