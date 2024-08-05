Иван Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Гусева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1729
Сын: Прохор Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно