Иван Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Лукич

Иван Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Лука

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Гусева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1729

Сын: Прохор Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.