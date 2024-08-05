Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лукич
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Гусева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лукич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Прохор Иванович
Отец ребёнка: Иван Лукич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лукич
Смерть
Неизвестно