Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лукич

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Гусева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лукич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Прохор Иванович

Отец ребёнка: Иван Лукич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лукич

Смерть
Неизвестно

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