Лобушкин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.02.1888
Жена: не указана
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Лобушкин Ирадион Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.02.1892 и 01.02.1893
Дочь: Пономарёва Устинья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Лобушкин Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно