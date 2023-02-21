Лобушкин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобушкин Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Лобушкин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Лобушкин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
05.02.1888

Жена: не указана

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Лобушкин Ирадион Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 01.02.1892 и 01.02.1893

Дочь: Пономарёва Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Лобушкин Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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