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Лобушкин Яков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1863 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Лобушкин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 4-го Уральского казачьего полка. 16.09.1916 ст принят в Тамбов, в городскую больницу №4 Коннозаводского Собрания, из Орла. Диагноз - (ситарамна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобушкина Марфа Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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