Лобушкин Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Лобушкин Фёдор Иванович
Мать: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 4-го Уральского казачьего полка. 16.09.1916 ст принят в Тамбов, в городскую больницу №4 Коннозаводского Собрания, из Орла. Диагноз - (ситарамна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно