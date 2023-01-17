Лобушкин Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобушкин Семён Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Лобушкин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Лобушкина Татьяна Евтропиевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Лобушкина Татьяна Евтропиевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобушкина Татьяна Евтропиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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