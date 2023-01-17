Лобушкин Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: Лобушкин Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Лобушкина Татьяна Евтропиевна
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Лобушкина Татьяна Евтропиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно